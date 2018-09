Sorocaba já confirma 325 casos de dengue este ano A cidade de Sorocaba, no interior paulista, registrou 325 casos de dengue desde o começo do ano até a última sexta-feira. Do total, 306 são autóctones (contraídos na cidade) e 19 são importados. Os dados são do último boletim da Área da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado ontem. A prefeitura de Sorocaba informou que a transmissão da doença deve continuar no município durante o mês de abril, devido à possibilidade de tempo quente e com chuvas.