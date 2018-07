Sorocaba libera ônibus para provas do Enem

A prefeitura de Sorocaba criou linhas exclusivas com passagem liberada para estudantes que vão prestar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste sábado (8) e no domingo (9).

Os ônibus especiais começaram a circular às 10h30 com intervalos de 8 minutos e atendem todos os locais da prova, inclusive aqueles localizados fora da área urbana. Para não pagar a tarifa, no valor de R$ 1,50, basta apresentar a carteira de estudante.

Os coletivos ganharam identificação especial e farão viagens de ida até as 12h40. A operação retorno começa às 15 horas e prossegue até 18h30. O esquema será repetido neste domingo.