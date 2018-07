Sorocaba pagará R$ 8,4 mi a mais por coleta de lixo A prefeitura de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, vai pagar R$ 8,4 milhões a mais pelo contrato para coleta e destinação final do lixo por um período de três anos. A empresa Valor Ambiental, de Brasília, que venceu a licitação com proposta de R$ 89,3 milhões, foi desclassificada por ter calculado os salários dos funcionários em valor abaixo do piso da categoria.