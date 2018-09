Sorocaba proíbe sacolas plásticas convencionais em hipermercados A Câmara de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, aprovou ontem, em votação definitiva, um projeto de lei que obriga as redes de hipermercados instaladas na cidade a oferecerem sacolas oxibiodegradáveis para os consumidores levarem suas compras. O projeto proíbe, nesses estabelecimentos, o uso de sacolas plásticas comuns. Segundo o vereador João Donizeti (PSDB), autor da proposta, as sacolas de plástico oxibiodegradável - que se degrada na presença da luz e do oxigênio - levam em média 18 meses para se decompor, contra até 600 anos do plástico comum.