Sorocaba quer proibir reutilização de caixas de papelão

De acordo com a proposta, as caixas de papelão que embalam produtos devem ser obrigatoriamente encaminhadas pelos supermercados para cooperativas de reciclagem. O autor da proposta, vereador José Crespo (DEM), alega que as caixas usadas podem ser fontes de contaminação. Segundo ele, estudos indicam maior quantidade de bactérias nessas embalagens do que em sacolas plásticas.

"Instituições sérias que analisaram as caixas encontraram coliformes em 80% das amostras, sendo que 62% tinham coliformes fecais, que representam sério risco à saúde", disse Crespo. O projeto precisa ser aprovado em segunda discussão e sancionado pelo prefeito Vitor Lippi (PSDB).