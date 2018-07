Sorocaba reduz secretarias para bancar tarifa

De acordo com o prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB), o movimento popular que se espalhou pelo país fez com que a prefeitura, além de reduzir o preço da tarifa, reforçasse as medidas de austeridade com os gastos públicos.

O projeto da reforma administrativa foi enviado à Câmara nesta sexta-feira (5) e começa a ser analisado pelas comissões. Com a medida, as pastas de Transportes, Cultura, Trabalho, Segurança, Comunicação e Gestão de Pessoas deixam de existir de forma autônoma, sendo incorporadas por outras secretarias. Parte dos atuais secretários e técnicos desses órgãos será exonerada. A empresa municipal Urbes, gestora do trânsito, sofrerá mudança no regime tributário, de privado para público, para pagar menos impostos.

A empresa pública Núcleo de Planejamento Regional (Nuplan) transforma-se em instituto. As duas organizações sociais encarregadas da gestão do Parque Tecnológico de Sorocaba também serão unificadas. A prefeitura propõe ainda a criação de um banco de horas para reduzir gastos com horas extras, de R$ 10 milhões por ano. O projeto prevê a mudança na incorporação da gratificação nos salários dos servidores, feita a cada seis anos, para dez anos. O objetivo é reduzir o peso da folha nas receitas líquidas do município, que chega a 42%. O projeto ainda será votado na Câmara.