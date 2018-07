Sorocaba-SP busca multa para desperdício de água

O valor dobra na reincidência e triplica nos períodos de estiagem, como o atual. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Vitor Lippi (PSDB).

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Sorocaba iniciou campanha nas rádios pedindo economia de água. Também pede à população que denuncie o desperdício. A medida foi tomada em razão do aumento no consumo motivado pelo clima seco.

Sem chuva há 45 dias, o nível dos reservatórios baixou e a autarquia começou a usar água da represa de Ipaneminha, reservada para os períodos de seca. Ontem, apesar da melhoria na umidade do ar, que à tarde estava em 34%, a cidade voltou a registrar queimadas. Um incêndio atingiu uma área de 12 hectares de mata e eucaliptos numa região de condomínios, no Alto da Boa Vista. Bombeiros e voluntários trabalharam toda a madrugada para evitar que as chamas atingissem chácaras.

Em Porto Feliz, com a redução no nível do ribeirão Avecuia, o serviço de água começou a usar o aquífero Tubarão para manter o abastecimento. O líquido é captado em poços profundos. A cidade também convive com a fumaça oriunda de queimadas. Em Araçoiaba da Serra, produtores rurais do bairro Jundiaquara reclamavam da falta de água para irrigação. Lagoas e córregos usados para a captação estavam praticamente secos.