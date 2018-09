Sorocaba-SP: casos de dengue dobram a cada semana

Em 61 ocorrências, os pacientes adquiriram a doença na própria cidade, indicando intensa atividade do mosquito transmissor. Quase a metade dos pacientes reside na Vila Helena, zona norte da cidade.

A Secretaria de Saúde do município mobiliza desde o final de semana uma grande operação para aplicar inseticidas em todas as casas do bairro. Grupos de voluntários, com apoio de cooperativas de reciclagem, percorriam as residências retirando lixo e recipientes que podiam servir de criadouro para o mosquito. Também foi feita a coleta de pneus usados em casas e borracharias do bairro.