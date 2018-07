Sorocaba-SP fica sem coleta e decreta emergência

Segundo o prefeito, o decreto de emergência levou em conta o risco de uma epidemia de dengue, pois o lixo acumulado é potencial criadouro do mosquito transmissor da doença. Nesta sexta-feira, os coletores voltaram a trabalhar, mas havia risco de nova paralisação no serviço.

De acordo com o sindicato da categoria, os coletores cruzaram os braços devido a um atraso no pagamento dos salários. O secretário de Parcerias, Clébson Ribeiro, informou que a prefeitura chegou a adiantar pagamentos previstos em contrato para evitar a paralisação no serviço.

O município exigiu que a Gomes Lourenço comprovasse o pagamento dos encargos e dos fornecedores, o que não havia ocorrido até o início da tarde desta sexta. A empresa informou que estava empenhada em solucionar o problema. Com a emergência, a prefeitura pode fazer um contrato emergencial com outra empresa. No final do ano passado, a Gomes Lourenço enfrentou greves em Jundiaí e Várzea Paulista - nesta cidade, a população amontoou o lixo não coletado em frente da prefeitura.