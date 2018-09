Sorocaba-SP já enfrenta surto de dengue

Outros 17 casos suspeitos aguardam exames. "Precisamos usar todas as armas contra o mosquito transmissor", disse o secretário Milton Palma. "Essa tarefa não é responsabilidade apenas do poder público, mas sim de cada cidadão, já que a maioria dos criadouros está dentro das residência". Levantamento do Centro de Zoonoses mostra a infestação do mosquito aedes aegypti, em todas as regiões da cidade. Desde o início do ano, Sorocaba registrou 532 notificações de casos suspeitos de dengue.