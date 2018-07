Sorocaba-SP tem 609 casos e teme epidemia de dengue Até o final do último fim de semana, Sorocaba (SP) totalizava 609 casos confirmados de dengue, de acordo com boletim divulgado hoje pela Secretaria da Saúde do município. Do total, 583 são de pacientes que pegaram a doença na cidade, enquanto outros 26 foram importados.