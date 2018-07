Sorocaba-SP terá câmeras de vigilância em escolas

As câmeras podem ser instaladas inclusive nas salas de aulas. As imagens são de responsabilidade do município e não podem ser exibidas ou cedidas, salvo em caso de requisição judicial.

De acordo com o projeto, além das 168 escolas de ensino fundamental, médio e de educação infantil, o monitoramento se estenderá às unidades de saúde e outros órgãos públicos municipais. A proposta ainda precisa ser aprovada em segunda votação e receber o aval do prefeito Vítor Lippi (PSDB).

A prefeitura já vinha estudando a instalação de câmeras em prédios públicos, principalmente para prevenir o vandalismo. De acordo com Martinez, as câmeras instaladas na escola de Realengo ajudaram a polícia a reconstituir os passos do criminoso. Ele diz acreditar que a vigilância também será eficaz contra a prática do bullying e outras formas de violência. Em Sorocaba, uma lei aprovada este ano tornou obrigatória a notificação dos casos de bullying à Secretaria de Educação, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar.