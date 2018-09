Sorocaba-SP vai multar casas com focos de dengue Moradores de Sorocaba, no interior de São Paulo, que mantiverem em casa condições propícias para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, podem ser multados em valores que vão de R$ 55 a R$ 770. A multa está prevista em lei municipal, mas até agora vinha sendo aplicada apenas contra empresas. A prefeitura decidiu estender a penalidade aos munícipes que não colaboram com o combate ao mosquito depois de registrar 49 casos novos em uma semana.