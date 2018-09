Sorocaba também proíbe pulseirinha do amor A Câmara Municipal de Sorocaba, no interior de São Paulo, aprovou hoje projeto de lei que proíbe, na cidade, a comercialização das chamadas "pulseirinhas do amor". A proposta foi aprovada apesar dos pareceres contrários dados pela Comissão de Justiça e pela Consultoria Jurídica da Câmara, que alegaram a inconstitucionalidade do projeto, já que apenas a União e o Estado têm competência para legislar sobre direito econômico. A prefeitura também havia dado parecer contrário. Para virar lei, o prefeito Vitor Lippi (PSDB) terá de sancionar o projeto.