Sorocaba tem 27 km de ciclovias, malha maior que de SP

Até o final deste ano, os ciclistas de Sorocaba, a 92 quilômetros de São Paulo, vão dispor de 42 quilômetros de ciclovias. Destes, 27,5 quilômetros já foram entregues aos usuários. Outros 14,5 estão em obras. A malha é muito superior aos 23,5 km de ciclovias de São Paulo, que possui uma frota de 6 milhões de carros. Em Sorocaba, 264 mil veículos disputam o espaço urbano com cerca de 30 mil bicicletas. Os ciclistas têm na prefeitura um aliado. Veja também: Política de transporte de São Paulo ignora bicicletas como meio Nos últimos anos, a construção de ciclovias passou a ser prioridade no município. Novas ruas e avenidas já vêm com a via de tráfego exclusivo para bicicletas. De acordo com a prefeitura, é uma forma de proporcionar aos moradores uma opção saudável de transporte. Além disso, ajuda a reduzir os congestionamentos causados pelo excesso de veículos, principalmente na região central. As ciclovias formam um sistema que permite a interligação entre bairros. Programas municipais, como o Pedala Sorocaba, também incentivam a substituição dos carros pelas bicicletas. A cidade ganhou também áreas exclusivas para estacionamento de bicicletas.