Sorocaba tem 41 casos de dengue em uma semana

As chuvas e o período do Carnaval podem ter agravado a proliferação do mosquito transmissor na cidade. Os últimos levantamentos indicam a presença do mosquito em todas as regiões da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todos os pacientes receberam tratamento e não houve registro de óbito. A morte de um aposentado no início deste mês, identificada inicialmente como dengue, teve como causa leptospirose, doença transmitida pela urina de rato.