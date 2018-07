Sorocaba tem 84% dos templos em situação irregular

Dos 741 templos religiosos instalados em Sorocaba (SP), apenas 118 estão com a documentação em dia para funcionar, de acordo com o setor de fiscalização da prefeitura. Do total, 84% não atenderam a ultimato dado pelo poder público para se adequar às normas de segurança exigidas pela legislação. O prazo venceu na quarta-feira, 31.

Ainda segundo a prefeitura, 259 templos já foram multados por não atender normas como a adequação das saídas de emergência para o público e a manutenção de extintores de incêndio, por exemplo. A multa é de R$ 627,19 por mês. Após a sexta autuação, o alvará de funcionamento é suspenso.

A maioria dos templos não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e 296 não apresentaram sequer o laudo que comprova as boas condições da estrutura física do prédio. O vereador Luiz Santos (PMN) entrou com projeto propondo a prorrogação do prazo para as adequações por mais um ano. O prazo anterior já havia sido prorrogado em abril deste ano. Segundo ele, algumas igrejas não têm recursos para prover mudanças na estrutura exigidas pela legislação e poderiam fechar as portas. O projeto encontra resistência entre os vereadores. O prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) pretende vetar a prorrogação, caso seja aprovada pela Câmara.