Sorocaba tem mais três mortes por gripe A Mais três mortes causadas pelo vírus da gripe foram confirmadas nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal da Saúde de Sorocaba (SP). As vítimas são do sexo masculino e faziam parte do grupo de risco. Um homem de 55 anos apresentava cardiopatia, enquanto outro de 54 tinha diabetes e doença renal crônica. Também foi vítima um homem com mais de 62 anos, dentro da faixa etária de risco. Com essas, já são dez mortes causadas pelo vírus Influenza A (H1N1) na cidade deste o início do ano. No total, 170 pacientes foram hospitalizados com síndrome aguda grave causada pelo vírus.