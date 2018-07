Sorocaba terá jardim botânico com palacete de cristal Um palacete de vidro com estruturas metálicas vai abrigar as principais coleções de plantas nativas e ornamentais do Jardim Botânico de Sorocaba. A construção, inspirada nos palácios de cristal de Londres, Petrópolis e Curitiba, será inaugurada no próximo dia 15, com as demais instalações da nova atração da cidade. Sorocaba passa a integrar a lista de 36 cidades brasileiras que possuem essas unidades de conservação, conforme a Rede Brasileira de Jardins Botânicos.