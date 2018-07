Sorocaba vai plantar uma árvore a cada criança nascida A partir de segunda-feira, os pais de cada criança nascida nos hospitais de Sorocaba (SP) vão levar para casa, junto com o bebê, uma muda de árvore. A lei foi aprovada em 2008, mas entra em vigor só agora, depois de um período de preparação dos hospitais e dos órgãos envolvidos, que devem orientar o plantio. O cartão que dá direito ao recebimento da muda será entregue no momento do registro da criança, no próprio hospital.