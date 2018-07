Sorocaba volta a decretar emergência no lixo

A greve foi decretada por falta de retorno da empresa para a proposta salarial dos coletores, que reivindicam reajuste de 16,5% no salário e aumento no valor do vale-refeição de R$ 16 para R$ 19 por dia. A empresa Gomes Lourenço informou que negocia com os trabalhadores para evitar a paralisação. É a segunda vez este ano que a prefeitura decreta situação de emergência no lixo. No início de março, os coletores pararam por atraso no pagamento, mas retomaram a coleta no mesmo dia, após um acordo com a empresa. Sorocaba produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia.