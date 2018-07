Soros diz que vitória de Obama significa 'mais políticas sensatas'

Soros, que contribuiu poderosamente para causas democratas e apoiou muitos grupos liberais e progressistas, disse à Reuters: "Estou muito feliz que o presidente Obama ganhou. O eleitorado americano rejeitou posições extremistas".

Em uma troca de e-mails, Soros, que estava em Budapeste (Hungria), disse que espera que "os republicanos no poder se tornem parceiros melhores nos próximos anos".

Ele observou que a cooperação entre os partidos políticos dos Estados Unidos é "urgentemente" necessária para lidar com o chamado abismo fiscal --a combinação no fim do ano entre o vencimento de reduções de impostos da era Bush e cortes acentuados nos gastos domésticos.

Soros, de 82 anos, ganhou fama e fortuna há duas décadas em um negócio histórico em que assumiu o Banco da Inglaterra e astutamente apostou na desvalorização da libra esterlina.

(Reportagem de Jennifer Ablan e Matthew Goldstein)