Sorotipo 1 do vírus da dengue ainda preocupa ministério Apesar da confirmação do isolamento do vírus 4 da dengue no País, que não era detectado oficialmente nos últimos 28 anos, é o sorotipo 1 que preocupa a curto prazo, pois é ele o causador da epidemia atual em 13 Estados brasileiros. Segundo o último informe sobre dengue do Ministério da Saúde, do mês passado, a reemergência do vírus 1 causou a alta incidência da doença em Estados como Acre, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Roraima e ameaça o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, o Amapá e a Bahia, onde começou a chegar.