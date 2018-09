Sorriso Amarelinho

O lugar andava esquecido, frequentado por cariocas à procura de uma comida rápida na hora do almoço ou um chope no final do dia. Os dias de glória, de casa cheia, já eram coisa do passado. A visita do presidente americano Barack Obama ao Rio, nessa semana, colocou o Bar Amarelinho, fundado em 1921, nas páginas dos jornais. Os americanos impuseram o fechamento de todo o comércio da Cinelândia, palco de manifestações políticas históricas no Rio, para que Obama fizesse seu discurso ali na praça em total segurança. O comício acabou cancelado e o prefeito Eduardo Paes soltou a frase que reforçou o status de patrimônio carioca do bar. "Pelo menos não entro para a história como o prefeito que fechou o Amarelinho", brincou.

Cinco dias depois, pela primeira vez em 90 anos, o Amarelinho foi obrigado a baixar as portas. Não por um motivo nobre como a visita do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas por guardar em sua cozinha cerca de cem quilos de alimentos impróprios para consumo. Fiscais da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil flagraram na manhã de quarta-feira uma barata caminhando ao lado de uma porção de batatas fritas que, sabe-se lá por quê, estava no chão. Também foram encontradas mais dessas pragas, mortas, espalhadas pela cozinha. O cheiro desagradável incomodou os fiscais.

"Um cenário de filme de terror. Não havia asseio. Um caso muito triste em um bar tão tradicional do Rio", resumiu o delegado Maurício Luciano da Silva. A inspeção na cozinha foi provocada pela denúncia de uma cliente que, depois de almoçar no Amarelinho, passou mal por três dias. José Lorenzo Lemos, de 73 anos, sócio e gerente há 40 anos do lugar, se sentiu humilhadíssimo ao ser levado preso sob acusação de crime contra a saúde pública.

Lorenzo pagou R$ 6 mil de fiança, telefonou para o médico preocupado com a dor no peito e se fechou em casa. Ele é cardíaco, já passou por cinco cirurgias para colocação de pontes de safena. Na quarta sua pressão chegou a 21 por 10. Os olhos inchados denunciavam as duas noites sem dormir. Nem o fato de ter conseguido reabrir o bar no dia seguinte, depois de colocar todos os 60 funcionários para uma operação de l impeza madrugada adentro, melhorou seu espírito. "Nunca tinha estado numa delegacia na minha vida", chorava na sexta-feira, sentado no bar ainda praticamente deserto, às 11 da manhã.

Há 55 anos no Rio, o espanhol não nega o laudo da delegacia. Nem coloca a culpa em ninguém. Mas também não explica por que havia tantos alimentos vencidos na sua cozinha. O máximo que consegue dizer é que essas coisas acontecem até na casa da gente. "Já conversei com a funcionária que cuida de checar os alimentos. Ela vai tomar mais cuidado. Eu faço tudo com tanto carinho, estou sempre aqui, na luta. Não sirvo nada para os meus clientes que eu mesmo não coma."

A comida nunca foi o forte do Amarelinho. Nenhum dos seus pratos é estrelado. O bar não tem o mérito de ter criado a famosa sopa Leão Veloso, como o restaurante Rio Minho, nem o suculento filé à osvaldo aranha, como o Cosmopolita, para falar apenas de duas instituições gastronômicas do centro do Rio. Também não ostenta o charme do Villarino, o bar perto dali que tem nas paredes fotos de frequentadores ilustres como Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Nem mesmo seu chope tem algo de especial. O que fez a fama do lugar foi a conveniência. A Cinelândia foi palco das principais manifestações políticas no Rio ao longo do século 20. As passeatas contra a ditadura, os protestos dos caras-pintadas anti-Collor, tudo acontecia em frente à Câmara dos Vereadores, bem ao lado do Amarelinho. Militantes de partidos políticos também faziam ponto ali pois suas sedes ficavam no entorno. A Brizolândia, reduto de seguidores do ex-governador Leonel Brizola, era adjacente, encostada à Câmara. "Brizola vinha muito aqui", lembra Lorenzo. O bar se transformou no lugar da paradinha para o chope, para beliscar um frango à passarinho enquanto se discutia política. Lorenzo chegou a ser homenageado na Câmara com a Medalha Pedro Ernesto por sua contribuição à cultura carioca.

Nos últimos tempos, o salão com mesas e cadeiras de plástico amarelo esmaeceu. O Amarelinho, que nasceu Café Rivera quando os cinemas faziam a fama da praça e trocou de nome em homenagem à cor do prédio onde fica, vem resistindo à decadência da Cinelândia. Os cinemas fecharam há décadas, os mendigos ocupam os bancos da praça, mas ele continua firme. Um cartaz na parede do salão diz que o Amarelinho "é a luz da Cinelândia". A questão que martela a cabeça de Lorenzo é se o bar vai sobreviver ao vexame de ter sido interditado. "Estou me sentindo muito humilhado. Minha vida está aqui dentro."