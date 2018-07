Sorteados para velório de Jackson já oferecem ingressos na internet

Ingressos para o velório do cantor Michael Jackson entraram para a lista de memorabilia do astro ao serem oferecidos na internet poucas horas após os sorteados para a cerimônia começarem a receber instruções para buscar seus bilhetes nesta segunda-feira.

No site de leilões eBay, por exemplo, diversos códigos de acesso que permitiam aos fãs confirmar o seu ingresso eram vendidos por quantias que rondavam os US$ 500 – embora em alguns leilões esse valor subisse para US$ 1 mil, US$ 2 mil e até US$ 15 mil.

É difícil comprovar se esses valores oferecidos foram de fato pagos e se as pessoas vão poder usufruir dos ingressos adquiridos de segunda mão, pois os organizadores puseram em prática diversas medidas para evitar uma bolha de especulação em torno da última homenagem ao cantor em corpo presente.

Os organizadores enviaram e-mails para 8.750 pessoas que tiraram a sorte entre cerca de 1,6 milhão que se inscreveram para o sorteio de 17,5 mil ingressos (cada vencedor terá direito a duas entradas) realizado no sábado.

No domingo, os escolhidos aleatoriamente foram notificados por e-mail e tinham até as 23h59 do próprio domingo, horário do Pacífico americano (3h59 desta segunda-feira em Brasília), para acionar o código online. Muitos leilões virtuais se realizaram dentro desta janela de tempo.

Ao receber seus ingressos impressos, nesta segunda-feira, os sorteados terão um bracelete colocado no braço, sem o qual não poderão entrar no ginásio Staples Center, em Los Angeles, onde o funeral será realizado. Ao longo do processo, organizadores verificarão documentos de identidade para garantir que os que forem ao velório são os mesmos que se inscreveram online.

A questão, no entanto, é que cada vencedor receberá um segundo bracelete, correspondente ao segundo ingresso. O que quer dizer, como admitiu em uma entrevista à rede americana CBS o próprio porta-voz do Staples Center, Michael Roth, que "teoricamente, o segundo bracelete pode ser vendido".

A empresa AEG Live, proprietária do ginásio, havia anunciado que 11 mil ingressos permitirão aos fãs assistir ao velório dentro do Staples Center.

Os outros 6,5 mil ingressos permitirão que se acompanhe o evento em um telão em um teatro ao lado.

Medidas de segurança

As autoridades esperam que a área seja tomada por uma multidão na terça-feira. Diante da expectativa de que até 700 mil pessoas tentem chegar ao ginásio, a polícia de Los Angeles resolveu fechar a área para quem não tiver ingresso.

"Se você não tem ingresso, se você não tem credenciais, você não apenas não terá permissão para entrar nestes locais, você não poderá entrar nesta área", afirmou Earl Paysinger, chefe de polícia assistente de Los Angeles.

As autoridades pediram aos fãs do cantor que assistam ao velório em casa, pela televisão.

Segundo elas, não haverá cortejo fúnebre e nem serão colocados telões do lado de fora do ginásio.

O Staples Center, onde o time de basquete da NBA Los Angeles Lakers faz seus jogos, era onde Michael Jackson vinha ensaiando para a série de shows que faria em Londres em julho.

As últimas imagens do cantor em vídeo mostram Michael Jackson em um dos ensaios, dois dias antes de morrer, cantando a faixa They Don't Care About Us.

A CBS citou um hotel próximo ao Staples Center cuja ocupação já era de mais de 90% no domingo, comparado com 60% uma semana antes.

Em uma entrevista coletiva, o representante da família Jackson, Ken Sunshine, disse que os familiares queriam acomodar a maior quantidade de fãs possível no velório.

