Sorteio da Copa do Mundo será na Bahia

"Nós divulgaremos o lugar exato futuramente", disse Valcke, sem dar mais detalhes, em entrevista coletiva em Brasília, no encerramento de uma visita de três dias ao país para vistoriar obras do Mundial.

O Comitê Organizador Local (COL) informou que Salvador, uma das sedes do Mundial e também da Copa das Confederações, vai receber o evento.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que vai dividir os 32 times classificados para a competição, acontece tradicionalmente em dezembro do ano anterior à Copa do Mundo, depois que todas as eliminatórias estiverem concluídas.

São Paulo vai receber em dezembro deste ano o sorteio da Copa das Confederações, torneio preparatório que acontece um ano antes do Mundial.

(Por Hugo Bachega)