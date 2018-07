Outro sorteio que acontecerá na quinta-feira é o da Timemania, que está acumulado em R$ 3,8 milhões e é o maior prêmio da semana. Além da Mega-Sena e da Timemania, a Loteria Federal e a Lotomania também serão adiados para o dia seguinte.

As apostas, tanto na Timemania quanto na Mega-Sena custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país.