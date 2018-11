SOS Mata Atlântica completa 25 anos com evento em SP A Fundação SOS Mata Atlântica, uma das pioneiras do movimento ambientalista no País, está completando 25 anos este ano e a marca será comemorada no fim de semana com a sétima edição do Viva a Mata. O evento reunirá exposições sobre conservação florestal e projetos de várias instituições do País em prol do bioma. A mostra, que comemora também o Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio), é gratuita e será realizada entre sexta-feira (dia 20) e domingo (dia 22) no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A programação conta com palestras, exposições, teatro e jogos, e pode ser conferida no site na internet www.sosma.org.br