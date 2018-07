SOS Mata Atlântica tem programação gratuita No dia 21, a Fundação SOS Mata Atlântica promove a primeira edição de 2012 do Férias na Mata Atlântica. Com o tema Atitudes pela Mata Atlântica, crianças de 5 a 12 anos, acompanhadas dos responsáveis, poderão passar o dia no Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica - Schincariol, em Itu. Serão realizados plantio de mudas nativas do bioma (foto), piquenique, brincadeiras e exibições de vídeos com temas como consumo consciente e cidadania. Vagas limitadas. Inscrições: info@sosma.org.br.