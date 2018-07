Sósia de Obama atrai olhares curiosos em Denver

Um sósia de Barack Obama tem chamado a atenção das pessoas que passam em volta do ginásio Pepsi Center, em Denver, onde se realiza a convenção do Partido Democrata dos Estados Unidos. O americano-cubano Gerardo Buisseaux foi contratado por um canal de televisão de Miami para trabalhar como sósia do virtual candidato democrata à Casa Branca. Veja também:Assista ao vídeo Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Gerardo, que apóia Obama, diz que "é uma honra se parecer com um grande homem". Barack Obama encerrará a convenção na próxima quinta-feira, 28 de agosto, com um discurso em um estádio de futebol americano de Denver com capacidade para mais de 75 mil pessoas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.