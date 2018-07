Sotheby's obtém valor recorde para desenhos do Ursinho Pooh Uma coleção de desenhos originais de E.H. Shepard para a série de livros infantis do Ursinho Pooh, de A.A. Milne, foi leiloada na quarta-feira por cerca de 1,3 milhão de libras (2 milhões de dólares), acima das estimativas pré-venda da casa Sotheby's. Trata-se de um recorde para um desenho desse artista britânico, pois uma das imagens mais memoráveis, sob a legenda "Ele foi pela trilha, e o Porquinho... correu atrás dele", obteve 115.250 libras, mais do que o dobro do previsto. Outra imagem famosa do adorável ursinho, "Bump, bump, bump -- subindo as escadas", saiu por 97.250 libras, também bem acima das expectativas. A imagem de Christopher Robin puxando seu ursinho pela perna, escada acima, está no capítulo final de "Winnie-the-Pooh". Os leiloeiros disseram que essa é a melhor coleção de originais da série já comercializada. "O público tem uma forte afeição por esses desenhos, e ficamos animados por essa coleção significativa ter excedido notavelmente as expectativas", disse Philip Errington, especialista da Sotheby's encarregado de ilustrações e literatura infantis. O valor é ainda mais expressivo levando em conta a retração do mercado de belas-artes nos últimos meses. (Reportagem de Mike Collett-White)