Sou bicho com H

As imagens destas páginas, exibidas com exclusividade pelo Aliás, compõem o seu mais novo projeto, Zoo, contemplado e desenvolvido com a Bolsa de Fotografia Zum/IMS, do Instituto Moreira Salles.

Uma série de fotografias de animais selvagens e silvestres deslocados para dentro de ambientes domésticos numa tentativa de perscrutar o que de humano têm os bichos e vice-versa.

HARMONIZAÇÃO. Para embalar seu bestiário, o artista sugere uma playlist com espécimes variadas: Ratamahatta (Sepultura), O Império da Lei (Caetano Veloso) e Slow Animals (The Strokes).

Como surgiu a ideia de Zoo?

A questão do animal e mais especificamente da animalidade interessa aos artistas, escritores e filósofos há tempos. Não é uma questão particular, é um problema filosófico. Kafka, Bataille, Deleuze, Coetzee, Derrida, Guimarães Rosa e tantos outros trataram disso. O que me interessava era trazer o animal, no caso um animal selvagem, silvestre, para dentro de um ambiente doméstico, onde potencialmente estaríamos mais à vontade enquanto humanos, e com isso discutir, através da imagem e do ato que a origina, onde nos localizamos enquanto homens e animais. Esse deslocamento do animal proporciona um curto-circuito na realidade. Dizemos: "esse é o lugar do homem, aquele é o lugar do animal, somos radicalmente opostos por isso, isso e isso". Mas por que é assim? Não somos nós também animais? O que nos aproxima? O que há deles em nós? O animal não carrega ele também muito do mistério humano?

Como foram os bastidores do trabalho?

A maioria dos lugares fotografados fica em Minas Gerais. Fizemos um trabalho de pesquisa e produção que nos levou a alguns criatórios. A dificuldade maior é encontrar um animal que possa ser levado para uma locação e ser fotografado em segurança. E isso independe da espécie. As vezes o macaco daqui a gente consegue fotografar e o de outro lugar não. Há sempre uma boa dose de risco envolvida e isso é importante para o trabalho. Por mais que esses animais tenham algum contato com humanos, eles não vivem dentro de casas. Se esse deslocamento muda completamente o eixo do nosso instinto, isso não é menos verdade para o animal, e o comportamento de ambos, homem e animal, nessa situação, é imprevisível.

O que você descobriu?

O trabalho funciona como o testemunho de um ato. É importante que estejamos eu e o animal, um de frente pro outro, se interrogando em silêncio, como quem diz: "e agora?" Estar face a face com um animal nos faz retornar a algo primitivo, ancestral e, quem sabe, por um breve instante nos transformamos em uma onça, um tamanduá. A presença humana está representada na locação, com a ideia do doméstico. Uma cama, uma sala, um sofá, uma janela. O humano, na sua ausência corporal, está aí. E também está ali, atrás da câmera, o fotógrafo. Mas a presença do animal é muito real, é gritante, desestabiliza bem as coisas e de repente aquele animal também sou eu, também é você.

OPORTUNIDADE. Estão abertas até dia 23 de junho as inscrições para a 2ª edição da Bolsa de Fotografia Zum/IMS. Dois projetos serão contemplados com R$ 65 mil cada. Mais informações em revistazum.com.br.