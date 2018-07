'Sou grato aos que vaiaram e falaram mal do meu longa'

Não. Por que eu teria desejo de revanche? De me vingar das pessoas que disseram coisas lindas sobre meu filme? E falo das que gostaram e das que não gostaram. Penso nos que não gostaram e penso que meu filme não é uma sequência desconexa de ações.

Como recebeu pessoalmente as críticas?

Claro que fiquei triste quando soube que algumas pessoas não gostaram, mas é impossível agradar a todos. Para falar a verdade, sou grato aos que falaram mal. Mas sou mais grato ainda aos espectadores que captaram esta obra com suas mentes e corações abertos.

Este prêmio te encoraja a ser mais ainda ousado em seus próximos trabalhos?

Sinceramente, um prêmio não me influencia. O que eu faço é inspirado no que sinto e no que quero dividir com as pessoas. / FLAVIA GUERRA