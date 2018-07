'Sou muito grato aos meus atores'

FERIDAS - Ricardo Darín é um oficial de justiça que escreve livro sobre crime ocorrido durante os anos de chumbo da ditadura argentina

Juan José Campanella estava em Los Angeles, no set de House, quando recebeu a notícia de que O Segredo de Seus Olhos havia sido selecionado para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro, representando a Argentina. Campanella concorre com pesos pesados como A Fita Branca, de Michael Haneke, e Um Prophète, de Jacques Audiard. Pode ser que não ganhe a estatueta da Academia de Hollywood, mas, com certeza, não faz feio na disputa.

Campanella havia conversado com a reportagem do Estado, no Festival do Rio, no ano passado. Já pensava no Oscar, na época. Seu filme havia feito cerca de um milhão de espectadores, um grande sucesso na Argentina. E ele já havia sido indicado para o Oscar, no começo dos anos 2000, com O Filho da Noiva. "Não existe essa coisa de filme feito para o Oscar. Se houvesse, eu seria o primeiro a empregar a fórmula", ele diz. Prêmios não representam grande coisa. "São ferramentas úteis, que ajudam a promover os filmes." A exceção é o Oscar. "No imaginário do público, é o prêmio que conta. E faço filmes para o público."

O Segredo de Seus Olhos é sobre esse antigo oficial de justiça que resolve escrever um livro sobre um crime ocorrido 30 anos antes, nos anos de chumbo da ditadura militar. Velhas feridas que não cicatrizaram são revolvidas. O filme é adaptado de um livro (La Pregunta de Sus Ojos, de Eduardo Sacheri). A trama policial não é clássica. "O que me atraiu foi que essa história não remete ao universo clássico noir. Não tem o detetive solitário e durão, a mulher fatal. Os personagens são mais comuns, mesmo vivendo numa época extraordinária."

O diretor não poupa elogios ao ator Ricardo Darín, que já havia sido seu cúmplice em O Filho da Noiva. A identificação entre ambos é forte. "Ricardo cria empatia com o público e sabe criar um personagem no fio da navalha. Por mais trágica que seja a situação, ele imprime uma nota de ironia, e o público aceita. Não vê falsidade. Uma nota em falso e o drama todo poderia ruir. Com Ricardo, não há perigo de que isso ocorra."

Como é viver parte do tempo nos EUA, realizando episódios de séries como Law and Order e House? "Eu me sinto bem no exterior. Mesmo me arriscando a ser mal compreendido, tendo de admitir que não sou o protótipo do cineasta latino-americano. Os dramas que me interessam são universais. A realidade das capitais é a mesma, em Buenos Aires, Los Angeles ou Rio. Filmar no exterior também não é muito diferente. Pode-se ter, eventualmente, mais dinheiro, facilidade de produção, mas é um trabalho de equipe. Exige liderança. É preciso mobilizar uma equipe inteira para fazer o que você quer."

Ele seria capaz de filmar no Brasil? "Por que não? Se a história fosse boa..." Com O Filho da Noiva, Campanella já havia logrado um grande sucesso internacional. O filme foi premiado em Gramado. "Ah o Kikito... Era uma história simples, que tentei contar com simplicidade. O que fez a diferença foi o elenco. Ricardo (Darín), Norma Aleandro, Hector Alterio. Sou grato a meus atores. Por mais informações que a gente coloque no roteiro, no plano que está sendo filmado, o filme, no limite, vive através deles. Vale para O Filho da Noiva, para O Segredo de Seus Olhos, para House. Faço cinema e televisão, mas não são meus únicos interesses. Coloco meu profissionalismo e até minha emoção, mas são os atores que vão conquistar o espectador, ou não."