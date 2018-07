'Sou o primeiro da família na universidade'

"Sempre estudei em escolas públicas até entrar na PUC. Passei por escolas municipais em Taboão da Serra, onde moro, e depois na Escola Técnica Guaracy Silveira, no ensino médio. É a primeira vez que estou em uma instituição privada, com bolsa do ProUni.

Sempre achei justa a política de cotas. Acho que ela foi criada com a intenção de dar uma indenização histórica e o motivo é nobre.

A mensalidade em Economia é de R$ 1,6 mil, seria muito fora da minha realidade. Apesar de receber a bolsa, ainda tenho uma série de gastos mensais com livros, cópias, transporte e alimentação que chega a R$ 400. Moro com meu avô aposentado e meu pai, que hoje trabalha com instalação elétrica, faz de tudo um pouco. A coisa é bem apertada.

Sou o primeiro da minha família a chegar ao ensino superior. Eu instaurei na família a bandeira de pessoas que entraram na universidade.

A PUC é muito boa, mas são poucos negros. Ainda mais de manhã, período em que estudo. Tem três negros na minha sala: eu, outro bolsista do ProUni e um garoto que trabalha na PUC, por isso também tem bolsa. Falam em inclusão, mas eu não vejo essa mudança. Um, dois, isso não é inclusão."