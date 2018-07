''Sou um bancário que chegou a presidente. Mas tenho espírito de dono''

ESTILO

"É um pouco da minha história no banco com a exata compreensão do que eu sou: um bancário que chegou a presidente e não é dono do banco. Mas tenho espírito de dono. O espírito de dono é fundamental, te faz capaz de cobrar, de liderar metas, de fazer uma revolução silenciosa através da condução dos 90 mil funcionários e dos 23,6 mil gerentes. Tenho dedicado o maior tempo possível para conversar com as pessoas."

FIM DA LIDERANÇA

"Não só o público interno, mas também o externo, além dos formadores de opinião, perguntavam: "O que será feito para retomar a liderança?" Chegava a ser uma cobrança. Em uma certa ocasião, usei uma figura de linguagem: "A liderança não é uma obsessão." Com isso, despautei e reduzi muito essa cobrança. Não me sinto premido pela busca da liderança. O objetivo é reduzir a distância entre o nosso tamanho e o banco que tem a liderança neste momento."

ESTRATÉGIA

"O nome do jogo é relacionamento. É ter o cliente e não ficar com a conta corrente apenas para saques e depósitos, em que ele fica muito vulnerável à concorrência. Vamos trabalhar duro para manter e adicionar uma fatia de mercado que já detemos. Temos estrutura para ter entre 20% e 25% do mercado bancário brasileiro. Queremos ser um banco de cobertura nacional, com presença em todas as cidades, atuando em todos os produtos do mercado financeiro e do mercado de seguros."

ECONOMIA

"O que me entusiasma nesta segunda década do século 21 é a perspectiva de o Brasil chegar a 5ª ou 6ª economia (do mundo). Até 2020, vamos ter de abrir mais 100 milhões de contas correntes. Vai depender das políticas públicas, da eficiência dos investimentos na área social, da eliminação dos gargalos de infraestrutura. Do lado macroeconômico, a situação já está endereçada. A questão, agora, é refinar e ser coerente."

CONSULTORIAS

"A agenda que temos é tão evidente que, no momento, não é necessário (contratar uma consultoria). Eu propus reuniões sem pauta, com tema livre, e o pessoal (os diretores) aceitou. Na primeira, se fala pouco, na segunda se fala mais... É uma reunião muito criativa. O consultor vai chamar isso de "brainstorm". Nosso choque de capacitação envolve também um rodízio de atividades. Os consultores vão chamar de "job rotation". E cobram uma fortuna para isso."

GESTÃO

"A gestão em colegiado envolve a valorização de opiniões diferentes. Acho que o pensamento divergente ajuda a progredir. O pensamento único nem sempre é bom. Quando há um impasse, esgotamos todas as possibilidades para não chegar a uma votação. Isso pode dividir o grupo. Quem é voto vencido pode torcer contra, trabalhar contra nas orações, na crença, no olho... Essas coisas existem, hein!" (risos)

INACEITÁVEL

"Ganhar ou perder um negócio depende de circunstâncias. Eu tenho facilidade de absorver derrotas, mas tenho dificuldade de absorver negócios em que nós não participamos. Quando você participa, tem o poder de decidir fazer ou não. Quando não participa, é porque estava ausente, distante... As regras de avaliação não serão por erros e acertos, mas pela capacidade de estar perto do negócio."

LENIN

"Você tem de descentralizar não só braços. Tem de descentralizar cabeças. O (Vladimir) Lenin (líder da Revolução Russa) tinha uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: "Vamos centralizar o pensamento, o comitê central e descentralizar o braço." Toda campanha do leninismo era aquela gente com braço forte. Era a descentralização da execução. Hoje, com as pessoas crescendo, as pessoas universitárias, há necessidade de descentralizar também a capacidade cerebral."

EQUIPE

"Precisamos de profissionais extremamente bem preparados, agressivos, que saibam surpreender, porque vão participar do momento mais competitivo que já tivemos."

D.F. e L.M.