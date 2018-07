Não sonho mais que estou fumando, já não dou falta do cigarro na mesa de trabalho, dispenso compensações orais - até as balas eu larguei - e não acho que fiquei mais burro nem mais sem graça do que já era, coisas que dava como certas quando decidi parar. E dei a sorte de não virar um desses chatos de galocha intolerantes com o vício alheio! O ex-fumante antitabagista, em geral, não tem cura.