Southeastern, acionista da Dell, está insatisfeita com venda O maior acionista independente da Dell, a Southeastern Asset Management, informou à fabricante de computadores que a oferta de 24,4 bilhões de dólares para o fechamento de seu capital subestima o valor da companhia, o que reforça o coro dos investidores insatisfeitos com a transação histórica que tirará das bolsas as ações da Dell, disseram duas fontes informadas sobre a situação.