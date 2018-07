Souza faz 2 em fácil vitória corintiana

A fragilidade do Mogi Mirim ajudou o técnico Mano Menezes, ontem à noite, no Estádio João Paulo II, em Mogi, a tirar algumas dúvidas para definir a lista dos jogadores do Corinthians para a disputa da Taça Libertadores. Em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu, em ritmo de treino, por 3 a 0, com dois gols de Souza. Com isso, o atacante praticamente garantiu sua presença na competição continental. Ele só não se saiu melhor, porque cometeu uma falta, irritou-se e acabou substituído por Iarley. O terceiro gol corintiano foi marcado pelo zagueiro Chicão.

Além de Souza, outro que teve atuação destacada foi o meia Morais. Com muita movimentação e boas assistências - uma delas garantiu o primeiro gol de Souza - também surge na frente do argentino Defederico, que jogou os últimos 20 minutos da partida, na disputa por uma vaga para ver quem estará na estreia da Libertadores, quarta-feira, no Pacaembu, contra o Racing (URU).

Alguns veteranos mostraram que vão adquirindo melhor condicionamento físico. O lateral-esquerdo Roberto Carlos ainda não mostrou a antiga competência nas cobranças de faltas, mas surgiu mais no apoio e até fez a assistência no gol de Chicão. E já eram 30 minutos da etapa final.

O meia Tcheco apareceu melhor na armação e também teve fôlego para chegar à área do Mogi. Finalizou três vezes. Em duas delas o goleiro Alex Alves apareceu bem e em outra errou o alvo. O volante Ralf, bem na armação, além de estar no grupo da Libertadores, vai cada vez mais se firmando como titular. A diretoria tem até segunda-feira para entregar para a Conmebol a lista dos 25 jogadores. No sábado, contra o Rio Branco, no Pacaembu, vai definir o grupo que tentará a conquista do título inédito.