Souza vive dia de festa após 15 meses de críticas

Souza está há 15 meses no Parque São Jorge. Contratado para ser "o reserva de Ronaldo", sofreu com as cobranças. No ano passado, o atacante passou 111 dias de jejum. Sua saída era dada como certa. "O Souza é o mais assediado", disse, em janeiro, o presidente Andrés Sanchez, que quase o negociou com o Santos, pagando parte do salário de R$ 175 mil, outro fator que o fez perseguido pela torcida.

Do elenco de 32 nomes, Souza foi quem mais mensagens contrárias recebeu até anteontem: 25 por mês. Até ter seu dia de herói. Foram mais de 30 mensagens. Com os 2 gols, Souza chegou a 11 em 44 jogos. Pouco ainda. "Tenho feito bons jogos. As coisas vão melhorar."