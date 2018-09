Soyuz traz 3 tripulantes de volta à Terra A cápsula da nave Soyuz TMA-M, com os russos Aleksandr Kareli e Oleg Skrípochka e o americano Scott Kelly a bordo, aterrissou ontem sem contratempos nas estepes do Casaquistão. Os tripulantes passaram 159 dias no espaço. / EFE