Sozinhas em casa,crianças ficam gravemente queimadas

Acionados por populares, os bombeiros enviaram duas equipes, que apagaram rapidamente as chamas. As duas únicas vítimas, ambas crianças, de 1,5 ano e 4 anos, já haviam sido levadas por PMs para o Hospital de Sapopemba, de onde foram transferidas para o Hospital de Queimados.

Sozinhas em casa, as duas crianças sofreram queimaduras graves em quase 50% do corpo. A mãe delas disse ao delegado do 69º Distrito Policial, na Cohab Teotônio Vilella, que havia saído para ir à farmácia comprar remédios.