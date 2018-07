SP: 2 pessoas morrem atropeladas em M'Boi Mirim Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um atropelamento por automóvel na Estrada do M''Boi Mirim, próximo à represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas morreram no local e as outras duas foram socorridas, uma no Pronto-Socorro Grajaú e a outra ao Hospital das Clínicas.