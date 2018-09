SP abre 4 mil vagas para monitoria de informática O governo de São Paulo inicia amanhã inscrições para vagas de monitores de informática na capital paulista. O salário é de R$ 340 mensais, para quatro horas diárias, e alunos do ensino médio podem se inscrever no projeto, chamado de "Acessa Escola". No total, quatro mil estudantes selecionados terão a função de orientar os colegas e manter as salas das escolas estaduais da capital abertas em período integral. Segundo informações da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, os monitores selecionados vão trabalhar quatro horas por dia. O contrato de estágio será de até 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. "O projeto permitirá que todos os estudantes da rede estadual possam usar os laboratórios a qualquer momento, não apenas durante as aulas de informática, sempre tendo auxílio de monitores treinados", informa nota da secretaria. O interessado em disputar a vaga de monitor de informática deve comparecer à secretaria da escola em que estuda. Só poderão concorrer alunos do 1º e 2º anos do ensino médio das unidades estaduais. Eles farão prova objetiva, na qual serão avaliados raciocínio lógico e a familiaridade com informática. O projeto vai priorizar a contratação de estudantes da própria escola. Caso algumas unidades não tenham candidatos, alunos da escola mais próxima serão chamados, conforme ordem de classificação.