SP abre amanhã matrículas para Ensino Médio A matrícula antecipada para os alunos do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª séries) na rede pública de São Paulo começa amanhã, segundo informações da Secretaria de Estado da Educação. O prazo termina em 20 de novembro. A Secretaria possibilitará que os alunos que estão fora de escolas públicas possam já neste ano garantir as vagas para 2009. Pais ou responsáveis ou os próprios alunos devem se dirigir a qualquer escola estadual para efetivar as inscrições, em qualquer da 645 cidades paulistas. Os alunos que já estão na rede pública de ensino serão matriculados automaticamente por suas escolas e não precisam participar deste processo. A matrícula para 2009 já neste fim de 2008 tem objetivo de auxiliar a Secretaria no planejamento para atendimento de toda a demanda na rede estadual. No início de dezembro serão organizados os dados de demanda e oferta de vagas. De 3 a 10 de dezembro será divulgada listagem com os nomes dos alunos nas escolas. De 8 a 16 de dezembro o aluno ou seu responsável deverá confirmar a matrícula com entrega de documentação na escola de destino. É aconselhável a apresentação de RG do aluno e comprovante de conclusão do Ensino Fundamental. As inscrições para pretendentes a Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Ensino Médio serão realizadas neste mesmo período.