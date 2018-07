SP abre expediente para regularizar inspeção de carros A Prefeitura de São Paulo informou que os proprietários de veículos que não realizaram a inspeção veicular em 2009 e tiveram problemas com o boleto de desbloqueio devem comparecer, ou enviar um representante, à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente portando o comprovante de pagamento do boleto e da documentação do carro.