SP abre hoje campanha de vacinação contra poliomielite

Na capital, a abertura da campanha contra a Pólio acontece no Parque do Ibirapuera, onde foi montado o circo do Zé Gotinha. Das 9h às 14h, as crianças poderão participar de atividades como pintura facial, escultura de bexigas além de brincadeiras com cães adestrados, palhaços e malabaristas. Segundo a secretaria, a poliomielite é causada pelo poliovírus selvagem e é caracterizada por febre, mal-estar, cefaléia e pode causar paralisia. O órgão ressalta que a vacina é segura e os efeitos colaterais são extremamente raros.

Além da vacina contra a poliomielite, as crianças poderão receber as doses de vacinas que estejam em atraso na caderneta, como Tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche), Tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e contra hepatite.