SP abre mais de 25 mil vagas de emprego para Natal Segundo informações da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Asserttem), dos cerca de 36,7 mil postos temporários abertos no Estado de São Paulo por conta do movimento do comércio no Natal, 70% - 25,7 mil - serão preenchidos este mês. Parte das vagas está nas lojas dos 74 shoppings da capital paulista, são cerca de 10,5 mil. De acordo com Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings (Alshop), novembro é um mês no qual, tradicionalmente, ocorre a maior parte das contratações, quando são preenchidas cerca de 70% das vagas ainda em aberto. Algumas redes de hipermercados ainda dispõem de vagas temporárias. O Carrefour tem 200 postos para vendedor no Estado de São Paulo. O grupo Pão de Açúcar ainda dispõe de três mil vagas em todo o Estado. De acordo com Martinho Moreira, da Associação Paulista de Supermercados (Apas), a previsão de efetivação atinge, em média, 30% e deve se manter este ano. As informações são do Jornal da Tarde.