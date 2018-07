SP abre vaga para estagiários em 'lan houses' de escolas A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai abrir concurso para a contratação de 840 estagiários para o Acessa Escola, programa que transforma as salas de informática de escolas estaduais em espécies de "lan houses", abertas durante todo o período de aulas. De acordo com a secretaria, as vagas são destinadas às cidades de Bragança Paulista (129), Itu (144), Jacareí (132), Jundiaí (192), São Roque (81) e Sorocaba (162). As inscrições terão início no próximo dia 26 e terminarão em 16 de março. Podem participar do concurso estudantes de 1º e 2º ano de Ensino Médio de escolas estaduais nestas regiões. O salário é de R$ 340, mais auxílio para transporte, por jornada de quatro horas diárias (sempre no turno inverso aos estudos). A primeira fase do Acessa Escola atendeu escolas da capital e Grande São Paulo - agora o projeto começa a ganhar o interior e o litoral de São Paulo. Além de ser aluno do Ensino Médio da rede estadual, o candidato deve ter 16 anos completos até a data da contratação. A seleção será por intermédio de prova objetiva, avaliando raciocínio lógico e familiaridade com informática.