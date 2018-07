SP adere à campanha que fortalece Lei Maria da Penha

"Essa adesão marca a possibilidade de virada positiva no Estado e na cidade de São Paulo, em termos de estrutura de serviços públicos disponíveis às mulheres em situação de violência", afirmou a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), que estará presente no evento.

Segundo Eleonora, por conta da quantidade populacional, São Paulo concentra números absolutos elevados sobre crimes de violência de gênero. "É urgente que o poder público amplie e fortaleça a rede de Segurança Pública, Justiça, Saúde e Assistência Social", declarou a ministra.

Os compromissos serão assumidos pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), pelo presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Moreira; pela vice-prefeita da capital paulista, Nádia Campeão (PT); pelo procurador-geral de Justiça Márcio Fernando Elias Rosa, do Ministério Público do Estado de São Paulo; pela defensora pública-geral Daniela Sollberger Cembranelli, da Defensoria do Estado de São Paulo; e pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP), Marcos da Costa.

A campanha foi lançada pelo governo federal - por intermédio da SPM-PR, do Ministério da Justiça e do sistema de Justiça - em agosto do ano passado para mobilização da Justiça à rigorosa aplicação da norma, responsabilização de agressores e fim da impunidade dos crimes contra mulheres.